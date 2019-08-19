Асет Иргалиев назначен первым вице-министром национальной экономики

33-летний Асет Иргалиев по специальности экономист. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, Международную школу бизнеса в Швеции, университет Йорка и университет Ноттингема. В разные годы работал в Европейском банке реконструкции и развития в Лондоне, в центре развития предпринимательства АО «Институт экономических исследований» на различных позициях, в том числе был заместителем председателя правления, первым заместителем председателя правления, был председателем правления АО «Институт экономических исследований», советником председателя правления АО «НУХ «Байтерек», советником премьер-министра, заведующим Центром проектного управления канцелярии премьер-министра. С сентября 2018 года по март 2019 года занимал должность вице-министра национальной экономики. С марта 2019 года до нового назначения работал заместителем руководителя канцелярии премьер-министра.