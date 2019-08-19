Движение «Oyan, Qazaqstan!» планирует марш за конституционную реформу

«Oyan, Qazaqstan! приглашает всех граждан отметить День Конституции нашей страны так, чтобы напомнить нам, казахстанцам, и властям об Основном законе», - говорится в публикациях в официальных аккаунтах OQ в соцсетях.

Помимо марша, активисты планируют 23 августа, за неделю до марша, опубликовать «перечень реформ, необходимых стране».

Затем, 25 августа, они планируют запустить онлайн-флешмоб, подробности которого собираются сообщить в этот же день.

«Мы - казахстанцы, у нас - одна Конституция. Любой гражданин и сторонник Oyan, Qazaqstan! может присоединиться к нам», - резюмировали активисты OQ.