Также они намерены опубликовать перечень реформ и запустить онлайн-флешмоб
Движение «Oyan, Qazaqstan!» планирует марш за конституционную реформу
фото Айгуль Нурбулатовой

Движение Oyan, Qazaqstan! (OQ) анонсировало мирный марш за конституционную реформу.

«Oyan, Qazaqstan! приглашает всех граждан отметить День Конституции нашей страны так, чтобы напомнить нам, казахстанцам, и властям об Основном законе», - говорится в публикациях в официальных аккаунтах OQ в соцсетях.

Помимо марша, активисты планируют 23 августа, за неделю до марша, опубликовать «перечень реформ, необходимых стране».

Затем, 25 августа, они планируют запустить онлайн-флешмоб, подробности которого собираются сообщить в этот же день.

«Мы - казахстанцы, у нас - одна Конституция. Любой гражданин и сторонник Oyan, Qazaqstan! может присоединиться к нам», - резюмировали активисты OQ.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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