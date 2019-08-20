Бердибек Сапарбаев назначен заместителем премьер-министра

«Назначить Сапарбаева Бердибека Машбековича заместителем премьер-министра Республики Казахстан, освободив от должности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан», - говорится в тексте указа.

Бердибек Сапарбаев 25 февраля этого года был назначен министром труд и соцзащиты населения.

Другим указом президента Гульшара Абдыкаликова освобождена от должности заместителя премьер-министра в связи с переходом на другую работу.

Напомним, что Nur Otan в ходе заседания бюро политсовета в пятницу определила четверых своих представителей, которые займут вакантные места в мажилисе. Они освободились после того, как депутаты перешли на работу в акиматы и правительство. Так, депутатом мажилиса станет Гульшара Абдыкаликова, которая работала в правительстве с февраля, а до этого занимала пост государственного секретаря.