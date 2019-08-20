Отсутствие точного месторасположения альпинистов осложняет спасательную операцию – Тургумбаев

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, комментируя операцию по поиску и спасению пропавших в горах Кыргызстана казахстанских альпинистов, сообщил, что она осложняется отсутствием их точного месторасположения.

«В связи с тем, что пик Победы находится на территории Кыргызстана, вчера была создана спасательная операция, получено разрешение от кыргызских пограничников на использование воздушного пространства. Но наш спасательный вертолет, который вчера уже находился у подножья горы, он не смог подняться из-за погодных условий», - рассказал Тургумбаев.

Он уточнил, что сегодня в 10 утра по местному времени спасательная операция возобновилась, на месте находятся «опытные спасатели», задействован специально приспособленный для горной местности вертолет.

«Но опять-таки, понимаете, на уровень 6 тыс. метров над уровнем моря ни одно судно не поднимается. Конечно, он поднимется на максимальный уровень. Все это осложняется тем, что точного месторасположения альпинистов нет. Поэтому охват будет более широкий. Мы запросили специальные службы, для того чтобы определить хотя бы примерное их место нахождения», - сообщил министр.

Сегодня в КЧС сообщили, что в 08:57 борт Ми-171 «Казавиаспаса» вылетел с тремя военными альпинистами на борту в Кыргызскую Республику для проведения поисково-спасательных работ. К поисковым работам также подключится группа кыргызских альпинистов.