Экс-замакима Шымкента Данат Жумин получил новую должность

Данат Жумин с июля 2018 года по август 2019 года занимал должность заместителя акима города Шымкент, курировал вопросы предпринимательства, промышленности и инвестиций, сельского хозяйства, туризма и цифровизации.

В разные годы также возглавлял Альянс студентов Казахстана, занимал должность исполнительного директора Конгресса молодежи Казахстана, был заместителем директора Института дипломатии академии государственного управления при президенте РК, национальным экспертом Европейской комиссии по вопросам реформы государственного управления, руководителем секретариата – советником председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», председателем совета общенационального движения «Казахстан-2050», заместителем директора и директором департамента политической работы партии Nur Otan.