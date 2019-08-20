Назначен вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов

32-летний Жаркешов будет курировать вопросы геологии. До нового назначения он работал управленческим консультантом и глобальным экспертом нефтяной промышленности в McKinsey and Company в Лондоне.

Санжар Жаркешов окончил Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по специальности «Финансы», университет Техаса г. Остин (США) по специальности «Нефтегазовый инжиниринг». В разное время работал инженером-исследователем Центра нефтяного и геосистемного инжиниринга в г. Остин, Техас (США), работал в Корпорации «ExxonMobile» инженером по бурению в штатах Калифорния, Колорадо и Техас, старшим инженером по бурению в Ирак, главным инженером по бурению в России (о. Сахалин), старшим проектным инженером в Атырау. Был ведущим инженером по бурению в компании «Merlin ERD» в г. Перт, Шотландия.