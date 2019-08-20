Спецпрокуратуры создадут в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях

В Алматинской и Восточно-Казахстанской областях создадут специализированные прокуратуры, которые будут осуществлять надзор за колониями, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

Как сообщается, сегодня на координационном совете генеральный прокурор, секретарь Совбеза, руководители правоохранительных и государственных органов обсудили состояние законности в уголовно-исполнительной системе. Глава надзорного органа Гизат Нурдаулетов отметил, что, несмотря на принимаемые меры, в учреждениях УИС все еще допускаются нарушения прав осужденных. Поэтому президентом генеральной прокуратуре поручено провести тщательное расследование пыток, а МВД - модернизировать исправительные учреждения и усилить гражданский контроль.

«По мнению членов координационного совета, для исправления ситуации необходим комплекс мер, в числе которых переход от барачного к покамерному содержанию, вывод медицинских частей из подчинения администраций колоний, автоматизация распределения и перевода осужденных, установка видеонаблюдения и регистраторов, терминалов для подачи жалоб и др.», - отмечается в сообщении.

Ряд мероприятий содержат дорожные карты по реформированию органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, разработанные с участием генеральной прокуратуры. Указывается, что прокуроры на местах будут обеспечивать постоянный надзор за качеством и сроками реализации данных программных документов.

Наряду с этим Нурдаулетов поручил принять жесткие меры по всем фактам насилия в отношении осужденных, добиться неотвратимости наказания для виновных, в том числе всех причастных к пыткам в колонии Алматинской области. По данным надзорного органа, на сегодняшний день прокурорами уже направлено в суд 23 уголовных дела по аналогичным фактам.

«По итогам координационного совета в целях повышения эффективности надзора за законностью исполнения уголовных наказаний, принято решение о создании двух специализированных прокуратур в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях, где в колониях содержатся порядка 30% всех осужденных по стране», - сообщили в генеральной прокуратуре.