По его мнению, в таком случае они должны уйти со своих постов
  • 195
Чиновники боятся позиционировать себя с партией Nur Otan, заявил Назарбаев
Фото Акорды

Тамара Вааль, Vласть

Чиновники высокого ранга, в числе которых отдельные министры и акимы, не позиционируют себя с партией Nur Otan. В таком случае они должны уйти со своих постов, заявил в среду в ходе расширенного заседания политического совета партии первый президент и глава Nur Otan Нурсултан Назарбаев.

«Некоторые руководители госорганов, министры, акимы не позиционируют себя с партией. Партия – так, а я так – сам по себе начальник. Все члены Nur Otan должны демонстрировать свою связь с партией, не только одевать значки сегодня на заседание», - заявил Назарбаев.

Он рассказал об опыте Юго-Восточной Азии. Например, все министры носят значки.

«У премьер-министра значок с номером один, у заместителей, у всех остальных. На улице люди видят, что идет государственный служащий. А мы что? Боимся принадлежности к партии? Тогда выйдите, мы другого подберем», - возмутился Елбасы.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Абдыкаликова покинет правительство
Новости
Токаев возмутился вырубкой деревьев в Боровом
Новости
На алматинском Арбате состоялась акция за ужесточение наказания за изнасилование
Новости
В Наурызбайском районе Алматы объявлена селевая тревога
Новости
Повысить в два раза зарплату учителям в течение четырех лет поручил Токаев
Новости
Алматинский зоопарк подал в суд на пользователей соцсетей