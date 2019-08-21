Чиновники боятся позиционировать себя с партией Nur Otan, заявил Назарбаев

Чиновники высокого ранга, в числе которых отдельные министры и акимы, не позиционируют себя с партией Nur Otan. В таком случае они должны уйти со своих постов, заявил в среду в ходе расширенного заседания политического совета партии первый президент и глава Nur Otan Нурсултан Назарбаев.

«Некоторые руководители госорганов, министры, акимы не позиционируют себя с партией. Партия – так, а я так – сам по себе начальник. Все члены Nur Otan должны демонстрировать свою связь с партией, не только одевать значки сегодня на заседание», - заявил Назарбаев.

Он рассказал об опыте Юго-Восточной Азии. Например, все министры носят значки.

«У премьер-министра значок с номером один, у заместителей, у всех остальных. На улице люди видят, что идет государственный служащий. А мы что? Боимся принадлежности к партии? Тогда выйдите, мы другого подберем», - возмутился Елбасы.