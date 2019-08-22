Им стал Асхат Кайнарбеков
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Назначен новый глава комитета лесного хозяйства и животного мира
Фото primeminister.kz

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Асхат Кайнарбеков назначен на должность председателя комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, сообщается на сайте премьера.

Напомним, что 20 августа Каир Рыскельдинов был освобожден от должности председателя комитета лесного хозяйства и животного мира.

Асхат Кайнарбеков до нового назначения был государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента. В разные годы также работал в министерстве иностранных дел, был заместителем акима Талгарского района Алматинской области и заместителем акима Акмолинской области.

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