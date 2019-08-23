Поиски пропавших в горах Кыргызстана альпинистов прекращены

«С родственниками мы договорились о прекращении спасательных работ. Наша работа в настоящий момент прекращена», - сказал руководитель поисково-спасательной операции Василий Пивцов на пресс-конференции в Алматы в пятницу.

Генеральный секретарь Федерации альпинизма и скалолазания Казахстана Казбек Валиев считает, что найти казахстанских альпинистов невозможно.

«Центральный Тянь-Шань – это серьезные горы и лавиноопасные склоны не оставляют шансов найти человека. Мы осмотрели все закоулки, куда ребята могли попасть, уйти, быть сброшены лавниной, но, к сожалению, ничего не увидели. Конечно, мы надеемся. Всегда человек на что-то надеется. Но факты говорят, что это практически невозможно», - сказал он.

Он привел в пример трагедию 1955 года, когда «на Победе погибло сразу 11 казахстанских альпинистов», но их тела до сих пор не нашли.

«В 1993 году упала огромная лавина в районе Хан Тенгри и убила сразу четверых наших ребят. До сих пор следы не найдены», - привел второй пример Валиев.

Трое казахстанских альпинистов Мурат Отепбаев, Андрей Корнеев и Александр Чечулин начали поход на пик Победы 4 августа. 14 августа им удалось покорить пик, но в этот же день ухудшилась погода. Их палатки и снаряжения унесло ветром. Они выкопали снежную яму и укрылись в ней. Утром 15 августа они последний раз вышли на связь, сообщив о смерти Чечулина, по предварительным данным, от отека легких. На момент подачи сигнала альпинисты находились на высоте 6900 метров.

Поиски альпинистов велись с 18 августа. Накануне сообщалось. Что казахстанские военные совершили 14 облетов над пиком Победы, но безрезультатно. Ни визуальный осмотр, ни осмотр с использованием тепловизоров результатов не дали: никаких признаков живых людей или тел обнаружено не было.