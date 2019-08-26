Рекордную сумму собрали на Burabike Fest в этом году

24 и 25 августа в Щучинско-Боровской курортной зоне Акмолинской области состоялся седьмой спортивно-музыкальный фестиваль Burabike Fest 2019, который побил рекорды как по количеству участников, так и по сумме благотворительных сборов, сообщила пресс-служба одного из организаторов мероприятия – Фонда Булата Утемуратова.

Сообщается, что еще до начала фестиваля благодаря регистрационным и спонсорским взносам было собрано 130 млн тенге. Еще 164 млн собрал аукцион среди гостей-меценатов, проведенный в первый день фестиваля. Сборы второго дня, включая выручку аукциона, в котором могли принять участие все желающие гости, индивидуальные пожертвования и средства от продажи брендированной спортивной экипировки составили 6,2 млн тенге.

«Таким образом, в этом году была собрана рекордная сумма в 300,2 млн тенге, а за всю историю проведения Burabike Fest благотворительные сборы достигли уровня в 1 млрд тенге», - отметили в фонде.

В частности, на аукционе были проданы подарочный набор из пяти флейт из личной коллекции Батырхана Шукенова с его автографом; скамья в ботаническом саду города Алматы с именем и фамилией покупателя, которая будет установлена в 2020 году после реконструкции сада; теннисная ракетка 18-кратного обладателя кубков большого шлема Рафаэля Надаля с автографом и пожеланиями; бутса Криштиану Роналду с автографом; экскурсии по выставочному пространству Cube в Москве и в Венскую оперу; перчатки Геннадия Головкина c автографом; плавательная шапочка Дмитрия Баландина с автографом; лыжи Юлии Галышевой с инициалами; пиджак Димаша Кудайбергенова и др.

Собранные средства (регистрационные взносы участников, выручка от благотворительных аукционов, взносы меценатов и спонсоров, выручка от продажи брендированной спортивной экипировки) направляются на оснащение детских больниц, поликлиник и родильных домов в регионах Казахстана жизненно важным медицинским оборудованием.

В этом году мероприятие было проведено в новом формате, что, по данным организаторов, позволило принять на территории отеля Rixos Borovoe на 1,5 тыс. человек больше, чем в прошлом году – всего собралось 4 тыс. человек. Расширенная программа включала любительские велогонки на 35 км и 70 км, велопробег на дистанцию в 10 км, аукционы, дневной Open Air, теннисный турнир и концерт с участием звезд казахстанского шоу-бизнеса. Также на территории отеля был развернут палаточный городок.

«Спортивно-музыкальный фестиваль Burabike Fest стал крупнейшим благотворительным событием в нашей стране. Мы благодарны каждому участнику, спонсору, покупателю лота на аукционе за их вклад. Благодаря проведению Burabike Fest в самых разных регионах нашей страны улучшается качество медицинских услуг, и их жители получают доступ к самому современному диагностическому и реабилитационному оборудованию», - отметил директор Фонда Булата Утемуратова Марат Айтмагамбетов.