Общенациональная коалиция «Казахстан-2050» завершила свою работу

Общенациональная коалиция демократических сил «Казахстан-2050» завершила свою работу. В понедельник состоялось ее заключительное заседание.

«Неоднократно вносилось предложение о пересмотре форматы работы данной площадки. Высказывались мнение о необходимости перезагрузки. Исходя из этого и принимая во внимание создание Нацсовета, партия Nur Otan, обеспечивающая работу коалиции и сформировавшийся секретариат, внесла предложение о завершении работы общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050», - сказал на заседании председатель коалиции, первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек.

Он отметил, что «национальный совет общественного доверия – это новый уровень общенационального диалога по важнейшим политическим вопросам развития страны».

На заседании проголосовали за прекращение работы коалиции. Как отметил Байбек, «общенациональная коалиция выполнила свою историческую миссию».

«Начатая нами в рамках коалиции широкая общественная дискуссия будет продолжена на площадке Нацсовета общественного доверия при президенте», - сказал он.