Столицу Индонезии перенесут на остров Калимантан

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы страны в провинцию Восточный Калимантан на остров Калимантан, пишет «Коммерсантъ» . Ее строительство начнется в 2021 году, а с 2023-2024 годов туда начнут переезжать правительственные учреждения.

Новое место для столицы было выбрано из соображений минимального риска наводнений, землетрясений, цунами, лесных пожаров, вулканов или оползней. Также перенос столицы должен смягчить неравенство в распределении ресурсов между островом Ява и другими островами.

В строительство новой столицы будет вложено $33 млрд. Но проект еще требует одобрения парламентом Индонезии.

Напомним, в апреле Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява. Одна из причин переноса столицы – быстрое затопление Джакарты. По некоторым данным, часть города будет затоплена уже к 2050 году. Кроме того, это один из самых больших городов мира, страдающий от пробок и загрязнения воздуха.