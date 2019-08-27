Казахстан ожидает рост экономики в 2020 году на уровне 4,1%

«За основу формирования прогноза и бюджетных параметров взят базовый сценарий. Он предполагает цену на нефть в $55. Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 4,1% в 2020 году. В 2024 году он достигнет 4,7%», - сказал Даленов на заседании правительства, представляя прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2020-2024 годы.

По его данным, объем добычи нефти увеличится с 90 млн тонн в 2020 году до 100 млн тонн в 2024 году. Увеличение добычи будет за счет расширения месторождений Тенгиз, Карачаганак, Кашаган и ввода в эксплуатацию морских месторождений.

Целевой коридор годовой инфляции в 2020-2021 годах сохранен в пределах 4-6%. В 2022-2024 годах - 3-5%. Безработица снизится до 4,7% в 2024 году.

«На основе макроэкономического прогноза разработан прогноз бюджетных параметров и Национального фонда на 2020-2022 годы. Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) по прогнозам составят в 2020 году 8 трлн тенге, в 2021 году - 8,6 трлн тенге, в 2022 году - 9,4 трлн тенге. Дефицит бюджета в 2020 году предлагается определить на уровне 2,1% к ВВП с последующим снижением в 2021 году - до 1,5% к ВВП и в 2022 году - до 1% к ВВП», - сообщил Даленов.

Ненефтяной дефицит в 2020 году снизится до 7% к ВВП (в 2019 году - 8,5% к ВВП) с последующим снижением до 5,1% к ВВП в 2022 году. С учетом указанных параметров расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2020 году в объеме 12,7 трлн тенге, в 2021 году – 13,2 трлн тенге, в 2022 году – 13,6 трлн тенге.