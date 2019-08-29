После проверки активов БВУ шоковых ситуаций не будет – Нацбанк

Национальный банк в августе начал проверку активов 14 банков второго уровня, которые составляют порядка 50% банковской системы страны. Однако, как заверил в четверг в ходе брифинга в правительстве заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков, по окончании ревизии, которая завершится до конца года, никаких шоковых ситуаций не произойдет.

«С начала года мы этот проект (по проверке активов БВУ – V) реализуем. То есть у нас есть поручение главы государства завершить проверку качества активов до конца этого года…. С августа мы уже непосредственно приступили к проверке банков. Банки определены – это 14 крупнейших банков, их активы порядка более 50% банковской системы», - сообщил Смоляков.

Он отметил, что сейчас Нацбанк работает совместно с аудиторами и инспекторами над формированием файлов и кредитных досье для оценки.

«Весь этот процесс мы завершим до конца года. Но мы считаем, что те действия, которые мы принимали на протяжении последних 2-3 лет, то есть мы отозвали лицензии тех банков, которые не могли выполнять требования соответствующего регулятора, плюс была оказана поддержка на солидарных принципах вместе с акционерами. Все это делает банковский сектор стабильным. Мы не ожидаем, что (после проверки – V) будут какие-то шоковые ситуации», - заверил он.

Смоляков также пояснил, что в Казахстане сегодня 28 банков, но проверку активов пройдут только 14.

«14 банков были выбраны не по принципу, что 14 банков останутся работать на рынке, а потому нет смысла и целесообразности проводить 100% проверку всей банковской системы», - объяснил зампред Нацбанка.