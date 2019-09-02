Президент поручил правительству «не допустить очередной дискредитации» ОСМС

Он заявил, что «права на ошибку у нас уже нет»
Тамара Вааль, Vласть
Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана, с которым он выступил в понедельник, одной из важных задач назвал обеспечение качественных и доступных медицинских услуг. При этом он констатировал, что есть «дисбалансы в показателях здоровья населения, особенно по материнской и младенческой смертности». Несмотря на то, что этот показатель снижается, он «все еще высок и значительно превышает уровень развитых стран».
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