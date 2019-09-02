Президент поручил правительству «не допустить очередной дискредитации» ОСМС

Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана, с которым он выступил в понедельник, одной из важных задач назвал обеспечение качественных и доступных медицинских услуг. При этом он констатировал, что есть «дисбалансы в показателях здоровья населения, особенно по материнской и младенческой смертности». Несмотря на то, что этот показатель снижается, он «все еще высок и значительно превышает уровень развитых стран».

«Правительству предстоит создать перечень приоритетов для каждого региона по конкретным нозологиям в медицине и внедрить бюджетное финансирование на его основе», - поручил Токаев.

Вместе с тем он поручил правительству «предельно ответственно подойти к вопросу реализации социального медстрахования во избежание его очередной дискредитации».

«Права на ошибку у нас уже нет», - подчеркнул глава государства.

Напомним, что с 1 января 2020 года в Казахстане запускается система обязательного социального медицинского страхования. По информации президента, на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи будет направлено более 2,8 трлн тенге в течение следующих трех лет.

«В свою очередь реализация обязательного социального медицинского страхования призвана улучшить качество и доступность медуслуг. В рамках трехлетнего бюджета будет направлено дополнительно 2,3 трлн тенге на развитие системы здравоохранения», - сказал Токаев.