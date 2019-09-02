В Казахстане усилят роль казахского языка как государственного

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана в понедельник заявил, что роль казахского языка как государственного будет усилена.

«Единство нации – в ее многообразии. Мы и дальше будем создавать условия для развития языков и культуры этнических групп в стране. Роль казахского языка как государственного будет усилена. Я считаю, что наступит время, когда он превратится в язык межнационального общения», - сказал Токаев.

Однако для достижения этого, отметил он, «мы должны совместно работать без ненужных разговоров».

«Также мы не должны забывать, что язык является инструментом большой политики», - сказал президент.