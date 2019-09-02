В Казахстане усилят роль казахского языка как государственного

Президент считает, что когда-нибудь «он превратится в язык межнационального общения»
Тамара Вааль, Vласть
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана в понедельник заявил, что роль казахского языка как государственного будет усилена.
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