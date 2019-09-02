Правительство направит дополнительные 30 млрд тенге на развитие малых населенных пунктов

Государство намерено продолжить спецпроект по развитию малых населенных пунктов «Ауыл-Ел Бесігі». В следующие три года правительство должно направить в них 90 млрд тенге дополнительно к уже выделенным 30 млрд в этом году. Они пойдут на решение широкого круга инфраструктурных вопросов, заявил во время своего первого послания президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Нам предстоит решить крайне непростую проблему содержания небольших населенных пунктов. Разработаны региональные стандарты, которые теперь созданы внедрить в более чем 3 000 опорных и спутниковых сельских пунктов. Поручаю правительству – направить на реализацию программы 90 млрд тенге в следующие 3 года, дополнительно к 30 млрд выделенным в этом году. Эти средства пойдут как на решение инфраструктурных вопросов – транспорт, водоснабжение, газификация, – так и на ремонт и строительство больниц, школ, спортплощадок. Расходование данных средств должно быть на строгом контроле всех госорганов», - анонсировал Токаев.



О начале реализации программы «Ауыл-Ел Бесігі» заместитель премьер-министра Женис Касымбек заявлял в конце апреля 2019 года. Уже тогда сообщалось, что на её реализацию из республиканского бюджета должно быть выделено 90 млрд тенге, 30 млрд из которых – в 2019 году. Для его реализации правительство, совместно с акиматами регионов, отобрало 52 сельских населенных пункта, где будет реализовано 454 мероприятия. Более половины из них будут касаться развития транспортной инфраструктуры, 135 – социальной инфраструктуры, ещё 72 – проектов ЖКХ.

Предполагалось, что средний объем финансирования на один районный центр составит около 670 млн. тенге. Из местного бюджета на реализацию проектов в рамках программы должно было выделяться 4,7 млрд тенге, или 15,8%.