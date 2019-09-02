Государство сфокусируется на переработке агропродукции и изымет неиспользуемые сельхозземли – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым развивать перерабатывающий сектор сельского хозяйства, а не сырьевой. У страны есть значительный, но всё ещё нераскрытый потенциал для производства органической и экологически чистой продукции. Исправить это, в частности, поможет увеличение количества орошаемых земель до 3 млн га к 2030 году. Таким образом страна сможет нарастить выпуск сельхозпродукции в 4,5 раза, сообщил Токаев во время послания народу в понедельник.

«Сельское хозяйство – наш основной ресурс, но используется далеко не в полной мере. Мы имеем значительный потенциал для производства органической и экологически чистой продукции, востребованный не только внутри страны, но и за рубежом. Мы должны поэтапно увеличить количество орошаемых земель до 3 млн га к 2030 году. Это позволит обеспечить рост объема сельхозпродукции в 4,5 раза», - убеждён президент.

Вышеуказанные меры необходимы для того, чтобы отойти от сырьевой направленности экспорта агропродукции, чья доля сегодня составляет порядка 70%. Акцент должен быть сделан на переработанной продукции, производственные мощности которых сегодня загружены всего на 40%.

В свете этого профильные ведомства – министерство торговли и интеграции вместе с министерством сельского хозяйства – должны помочь фермерам наладить сбыт продукции на внешних рынках. Правительство уже получило соответствующее поручение, характер которого Токаев назвал «приоритетным». Кабмину также необходимо тщательнее работать над привлечением иностранных инвесторов в сельское хозяйство. В ближайшей перспективе министрам, настаивает президент, нужно достичь конкретных результатов.

На фоне вопроса о внешних инвестициях Токаев сделал отсылку к земельному вопросу, получившему резонанс в 2015 году: «Как глава государства еще раз заявляю – наша земля не будет продаваться иностранцам. Этого мы не допустим. По этому вопросу надо прекратить домыслы. Однако обеспечить эффективное использование земли наша задача. Этот вопрос становится все более актуальным – положение усугубляется низким уровнем прямых налогов на землю. Многие из тех, кто получил бесплатно от государства земли в аренду, держит землю впрок, не работая на них, в стране сложился целый пласт так называемых латифундистов, они ведут себя как собака на сене».

Чтобы исправить нынешнее положение вещей, государству необходимо изъять неиспользованные сельхозземли. Токаев считает необходимым разработать для этого специальные механизмы. Потребность в земле, по его словам, особенно видна в мясном производстве. Его главная проблема состоит уже не в маточном поголовье, а как раз в нехватке территорий, пригодных для выращивания кормовых культур.

«Обеспеченность кормами составляет менее 60%, повышение продуктивности АПК невозможно без организации надлежащих условий для качественной жизни на селе», - убеждён президент.