Казахстанцам могут дать возможность оценивать работу акиматов

У казахстанцев может появиться возможность оценивать качество работы местных властей. В ходе своего послания народу президент Касым-Жомарт Токаев предложил пилотный проект.

«В целях оптимизации затрат и улучшения качества инвестиционного управления активами правительству поручается изучить вопрос консолидации внебюджетной системы социального обеспечения путем создания единого социального фонда и введения одного социального платежа. Сильные регионы – сильная страна. Об этом говорилось также в моей предвыборной платформе. В этом направлении нужно сосредоточиться на следующих задачах», - сказал Токаев.

Первой он назвал повышение эффективности работы местных органов власти.

«У людей всегда должен быть доступ к местным властям. Это аксиома, но не реальность. Считаю возможным в качестве пилотного проекта внедрить систему оценки населением эффективности работы местной власти. Например, если в результате опроса или онлайн-голосования более 30% жителей считают, что аким города или села неэффективен, это основание для создания администрацией президента специальной комиссии с целью изучения возникшей проблемы с внесением соответствующих рекомендаций», - заявил Токаев.

Затронув тему местных властей, он также предложил реформу системы межбюджетных отношений.

«Очевидно, что текущая система межбюджентых отношений не стимулирует акиматы всех уровней к созданию собственной базы развития МСБ. Регионы слабо мотивированы на поиск дополнительных источников доходов. Со следующего года в распоряжение регионов передаются дополнительные налоговые поступления от МСБ. Но в течение 3 лет регионы не будут получать налоги от доходов. Но мы будем помогать регионам. Считаю, что принятые меры недостаточны. Назрела необходимость пересмотра организации бюджетного процесса на всех уровнях», - сказал Токаев.

По его мнению, большую роль в этой работе должно сыграть реальное вовлечение населения в формирование местных бюджетов.

«Районный, городской и сельский уровни власти должны стать экономически более самостоятельными в решении задач местного значения. Их права, обязанности и ответственность следует четко урегулировать в законодательных актах», - сказал глава государства.