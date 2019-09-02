Дарига Назарбаева переизбрана спикером сената

Дарига Назарбаева в понедельник переизбрана спикером сената парламента. Депутаты проголосовали за это решение единогласно, передал корреспондент Vласти.

Кандидатуру Назарбаевой сенаторам представил от имени президента Касым-Жомарта Токаева глава его администрации Крымбек Кушербаев.

Переизбрание Дариги Назарбаевой потребовалось в связи с продлением ее депутатских полномочий в августе. Назарбаева – один из сенаторов, назначенных президентом.

В соответствии с Конституцией, сенат состоит из депутатов от всех 17 регионов страны (по два депутата от каждого), а также 15 сенаторов, назначаемых президентом. В настоящее время президентом назначены 14 депутатов, одно кресло сенатора вакантно.

Дариге Назарбаевой 56 лет, она старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В разные годы руководила агентством "Хабар", была депутатом мажилиса, вице-спикером палаты, вице-премьером, курирующим социальный блок. Депутат сената с сентября 2016 года, была руководителем комитета по международным делам, обороне и безопасности.

В марте 2019 года была избрана спикером сената после того как прежний председатель палаты Касым-Жомарт Токаев стал исполняющим обязанности президента.