Скончался первый спикер сената Байгелди Омирбек

Ему было 85 лет
Сегодня в Астане скончался видный государственный и политический деятель, первый спикер сената Казахстана Байгелди Омирбек, сообщила пресс-служба палаты.
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