Скончался первый спикер сената Байгелди Омирбек

Сегодня в Астане скончался видный государственный и политический деятель, первый спикер сената Казахстана Байгелди Омирбек, сообщила пресс-служба палаты.

Байгелди Омирбек родился в 1939 году в с. Кзыл-Октябрь Джамбулской области (КазССР). Начинал трудовой путь рабочим колхоза Кзыл-Октябрь. В 1990-е годы был председателем Джамбулского облисполкома, главой Жамбылской областной администрации, советником президента Республики Казахстан, с 1996 по 1999 годы – первым председателем сената парламента.

Также он был депутатом сената первого, второго, третьего и четвертого созывов, а всего проработал в палате более 16 лет.