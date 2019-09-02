Токаев назвал недостаточно эффективной денежно-кредитную политику

«Недостаточная эффективность денежно-кредитной политики становится одним из тормозов экономического развития страны. Следует обеспечить кредитование бизнеса банками второго уровня на приемлемых условиях и на длительный срок. Нацбанку до конца года необходимо завершить независимую оценку качества активов БВУ», - заявил Токаев в своем послании народу страны.

Кроме этого, он подчеркнул необходимость рассмотреть вопрос применения более простых и быстрых процедур возврата НДС для поддержки экспорта несырьевой продукции.

«Один из самых проблемных вопросов нашей экономики – недостаточный объем ее кредитования. За последние 5 лет общий объем кредитования юрлиц, а также МСБ сократился более чем на 13%. БВУ ссылаются на дефицит хороших заемщиков и закладывают чрезмерные риски в стоимость кредитных средств. Проблема качественных заемщиков, конечно, есть, но нельзя заниматься перекладыванием ответственности, идти только по легкому пути. Я ожидаю слаженной и эффективной работы правительства и Нацбанка по этому вопросу», - сказал Токаев.

«Другая проблема – закредитованность, особенно социально-уязвимых слоев населения, повлекла за собой необходимость принятия экстренных мер. Эта проблема приобрела социальную и политическую остроту. Поэтому поручаю правительству Нацбанку в течение 2 месяцев подготовить к внедрению механизмы, которые гарантированно не допустят повторения такого положения», - продолжил президент.