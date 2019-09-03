Президент рассказал о создании Нацсовета общественного доверия
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Токаев обсудил с представителем ОБСЕ общественно-политическую ситуацию в Казахстане
Фото Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Верховного комиссара по делам национальных меньшинств ОБСЕ Ламберто Заньера. Как сообщает Акорда, они обсудили общественно-политическую ситуацию в Казахстане, включая вопросы формирования и реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений.

Заньер проинформировал о текущей работе и перспективах сотрудничества офиса Верховного комиссара с Ассамблеей народа Казахстана, а Токаев в контексте задач по политической трансформации общества, обозначенных в послании 2 сентября, рассказал о начале работы Национального совета общественного доверия. Также особое внимание было уделено новым принципам молодежной политики, призванной расширить участие молодых граждан в общественной жизни государства.

Кроме этого, глава государства и верховный комиссар обменялись мнениями о текущей ситуации в области межэтнических отношений в зоне ответственности ОБСЕ.

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