Токаев обсудил с представителем ОБСЕ общественно-политическую ситуацию в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Верховного комиссара по делам национальных меньшинств ОБСЕ Ламберто Заньера. Как сообщает Акорда, они обсудили общественно-политическую ситуацию в Казахстане, включая вопросы формирования и реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений.

Заньер проинформировал о текущей работе и перспективах сотрудничества офиса Верховного комиссара с Ассамблеей народа Казахстана, а Токаев в контексте задач по политической трансформации общества, обозначенных в послании 2 сентября, рассказал о начале работы Национального совета общественного доверия. Также особое внимание было уделено новым принципам молодежной политики, призванной расширить участие молодых граждан в общественной жизни государства.

Кроме этого, глава государства и верховный комиссар обменялись мнениями о текущей ситуации в области межэтнических отношений в зоне ответственности ОБСЕ.