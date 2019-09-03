Токаев предупредил министров и акимов о персональной ответственности за реализацию реформ

Премьер-министр Аскар Мамин доложил главе государства о
подготовке общенационального плана действий по реализации послания народу
Казахстана от 2 сентября. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что страна вступает в
новый этап политических и социально-экономических реформ, и исполнение данный
обещаний потребует серьезной и слаженной работы в центре и в регионах, включая
разработку ряда законопроектов и других нормативно-правовых актов, сообщает Акорда.
«Только своевременная и качественная реализация послания обеспечит повышение уровня жизни граждан и структурную модернизацию экономики. Задачи, поставленные в послании, должны быть неукоснительно исполнены в установленные сроки» - заявил он.
Он похвалил правительство за то, что оно уже начало работу по разработке общенационального плана действий, подчеркнув, что «времени на раскачку нет».
«Руководители всех министерств и ведомств, акиматов будут нести персональную ответственность за эффективное и своевременное осуществление реформ», - предупредил президент.
Сегодня на заседании правительства Мамин поручил подготовить общенациональный план по реализации послания президента к 5 сентября, а 7 сентября проект постановления будет внесен в правительство.
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