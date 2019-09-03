Токаев предупредил министров и акимов о персональной ответственности за реализацию реформ

Премьер-министр Аскар Мамин доложил главе государства о подготовке общенационального плана действий по реализации послания народу Казахстана от 2 сентября. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что страна вступает в новый этап политических и социально-экономических реформ, и исполнение данный обещаний потребует серьезной и слаженной работы в центре и в регионах, включая разработку ряда законопроектов и других нормативно-правовых актов, сообщает Акорда.

«Только своевременная и качественная реализация послания обеспечит повышение уровня жизни граждан и структурную модернизацию экономики. Задачи, поставленные в послании, должны быть неукоснительно исполнены в установленные сроки» - заявил он.

Он похвалил правительство за то, что оно уже начало работу по разработке общенационального плана действий, подчеркнув, что «времени на раскачку нет».

«Руководители всех министерств и ведомств, акиматов будут нести персональную ответственность за эффективное и своевременное осуществление реформ», - предупредил президент.

Сегодня на заседании правительства Мамин поручил подготовить общенациональный план по реализации послания президента к 5 сентября, а 7 сентября проект постановления будет внесен в правительство.

Первое послание второго президента. Главное