Население растет на юге и западе Казахстане, снижается – в центре, на севере и востоке

К 1 августа численность населения Казахстана составила 18 529 тыс. человек, увеличившись с начала года на 0,72%, говорится в информации комитета по статистике министерства национальной экономики страны.

Самые высокие темпы роста населения в столице (+2,89%), Мангистауской области (+1,73%), Алматы (1,61%), Шымкенте (+1,45%), Туркестанской (+1,08%) и Атырауской (+0,99%) областях.

Численность населения Туркестанской области превысила 2 млн. человек – регион стал вторым с населением свыше 2 млн. в стране (после Алматинской области, где живет на 40 тыс. человек больше).

За первые семь месяцев 2019 года рост населения отмечался в 11 из 17 регионов Казахстана. Акмолинской область в июле стала шестым регионом, где отмечается спад населения (на 0,06%). В Северо-Казахстанской области отмечено снижение на 0,57% с начала года, в Костанайской – на 0,29%, в Восточно-Казахстан – на 0,24%, в Павлодарской – на 0,12%, в Карагандинской – на 0,08%.

Таким образом население снижается во всех северных, центральных и восточных регионах страны, увеличивается – на юге, западе и в городах-миллионниках.

В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

При этом во всех регионах страны, кроме Северо-Казахстанской области, отмечается естественный прирост населения. СКО – единственная область в Казахстане, где наблюдается естественная убыль населения.

Городское население страны в целом выросло на 0,93% до 10 798 тыс. человек, сельское население выросло на 0,43% - до 7 731 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 58,3%, доля сельского населения - 41,7%.