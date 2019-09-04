Гульшара Абдыкаликова возглавила комитет по социально-культурному развитию в мажилисе

Депутат Гульшара Абдыкаликова в среду была избрана на должность председателя комитета по социально-культурному развитию мажилиса.

Ее кандидатуру на этот пост предложил председатель мажилиса Нурлан Нигматулин, отметив, что Абдыкаликова ранее занимала различные руководящие должности и имеет необходимый опыт. Его предложение поддержали депутаты мажилиса, проголосовав за кандидатуру Абдыкаликовой.

Абдыкаликова ранее занимала пост заместителя премьер-министра Казахстана. 20 августа была освобождена от этой должности, а 29 августа ЦИК зарегистрировал ее депутатом мажилиса. Также ранее она была была государственным секретарем, возглавляла министерство труда и социальной защиты населения.

Возглавлявшая ранее комитет по социально-культурному развитию в мажилисе Гульнара Иксанова 29 августа подала в отставку.