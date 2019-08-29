Депутат мажилиса Гульнар Иксанова подала в отставку

Депутат мажилиса парламента Гульнар Иксанова, которая на протяжении последних пяти лет возглавляла комитет по социально-культурному развитию палаты, подала в отставку. Центральная избирательная комиссия прекратила ее полномочия в четверг.

«В соответствии с пунктом 5 статьи 52 Конституции Республики Казахстан, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан от 16 октября 1995 года «О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет: в связи с подачей заявления об отставке наступило основание, влекущее прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Иксановой Гульнары Мустахимовны. Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса парламента Иксановой Гульнары Мустахимовны в мажилис парламента Республики Казахстан», - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте центральной избирательной комиссии.

Между тем ЦИК зарегистрировал депутатами мажилиса Гульшару Абдыкаликову, Жулдыз Омарбекову и Нуржана Ашимбетова.

Напомним, Гульшара Абдыкаликова была освобождена от должности заместителя премьер-министра 20 августа.

Гульнар Иксанова родилась в Южно-Казахстанской области 24 апреля 1958 года. В 1980 году окончила философско-экономический факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова, затем прошла стажировку на кафедре политэкономии. После окончания аспирантуры на этой же кафедре в 1986 году защитила кандидатскую диссертацию. Имеет степень кандидата экономических наук. С 1986 по 1994 годы преподавала политическую экономию в Казахском государственном университете, в Казахском сельскохозяйственном институте, затем по 2011 год была советником президента, вице-президентом «Телевидение и радио Казахстана», вице-президентом телекомпании «ТАН», референтом в МГТРК «Мир» - референтом; референтом, вице-президентом, генеральным директором, советником председателя совета директоров, председателем совета директоров, председателем правления в АО «Агентство «Хабар». В январе 2012 года стала депутатом мажилиса парламента, а с апреля 2014 года - председателем комитета по социально-культурному развитию палаты.