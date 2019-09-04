В Казахстане утверждена дорожная карта по продвижению несырьевого экспорта

Сегодня распоряжением премьер-министра РК Аскара Мамина утверждена дорожная карта по продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции.

«В рамках дорожной карты особое внимание уделяется внутренним и внешним барьерам, устранение которых позволит сократить негативные факторы и последствия, с которыми сталкиваются отечественные производители и экспортеры при продвижении отечественной продукции на внешние рынки», - говорится в сообщении.

Дорожная карта разработана на основе предложений экспортеров несырьевого сектора и Национальной палаты предпринимателей, содержит новые подходы в оказании мер государственной поддержки и предусматривает 81 мероприятие, в том числе 52 – по продвижению экспорта несырьевых товаров и 29 – по развитию экспорта услуг.

Для достижения целей дорожной карты планируется реструктуризация мер государственной поддержки и подходов в определении целевой группы, усовершенствование нормативно-правовые акты, снижение затратности производства (снижение себестоимости продукции), повышение конкурентоспособности продукции (в том числе меры финансовой и нефинансовой поддержки), а также формирование единого института по вопросам развития отечественного экспорта, который будет консолидировать деятельность всех институтов в сфере экспорта.