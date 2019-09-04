Лишь на западе республики осадков не ожидается
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Дожди и сильный ветер ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня
фото Жанары Каримовой

На большей части Казахстана 5-7 сентября пройдут дожди, ожидается сильный ветер, сообщает РГП «Казгидромет».

«Высотный циклон и атмосферные фронты продолжат оказывать влияние на погоду Казахстана и вызывать дожди, порывистый сильный ветер, на юге грозы. В северных, центральных, а затем и восточных областях при прохождении центра циклона дожди местами предполагаются сильные, а также туман, при котором в ночные и утренние часы видимость уменьшится до 200-500 м», - говорится в прогнозе.

На западные районы республики смещается антициклон, с которым дожди прекратятся. Температура воздуха на всей территории Казахстана сохранится ниже климатической нормы на 3-6°С.

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