Протесты в Гонконге: спорный законопроект об экстрадиции отозван

Рассматривать законопроект прекратили в июне. Несмотря на то, что Лэм говорила, что он больше не будет обсуждаться в парламенте, законопроект так и не был отозван. А это одно из пяти основных требований протестующих.

Другое требование протестующих – независимое расследование действий полиции в ходе акций протеста. В телевизионном обращении Лэм объявила, что назначит еще двух официальных лиц в совет по рассмотрению жалоб на действия полиции.

Оппозиционные законодатели и ключевые активисты протестного движения назвали эти меры частичными и заявили, что продолжат акции протеста, потому что их ключевые требования так и не были выполнены, включая призыв к прямым выборам и отставку Керри Лэм.

2 сентября в прессу попали аудиозаписи, на которых Лэм винит себя в развитии политического кризиса.

«Независимо от того, какого рода недовольство люди испытывают по отношению к правительству или обществу, насилие – это не способ решения проблем. Первоочередная задача сейчас – прекратить насилие, а также обеспечить соблюдение законности и восстановление норм общественного порядка. Правительство будет жестко бороться с насилием и противозаконными действиями», - сказала она, пообещав, что вместе с другими высокопоставленными чиновниками будут встречаться с общественностью и напрямую говорить с людьми об их проблемах.

В 1997 году бывшая британская колония Гонконг был передан под управление Пекина по договору, в соответствии с которым коммунистическое правительство КНР обещало не менять политический и экономический строй на острове и поддерживать принцип «одна страна – две системы». Законопроект об экстрадиции предусматривает выдачу материковому Китаю людей, преследуемых китайскими властями. Противники закона считают, что законопроект даст Китаю дополнительный рычаг влияния на Гонконг и может быть использован для преследования активистов оппозиции и журналистов.