Проект охватывает 600 га земли в живописных регионах Казахстана
Казахстан намерен привлечь $600 млн китайских инвестиций в строительство экодеревень
Фото pixabay.com

В городе Шэньчжэнь между Международным центром зеленых технологий и инвестиционных проектов и Китайско-Евразийским деловым советом подписано стратегическое соглашение, направленное на привлечение китайских инвестиций в экологические проекты в Казахстане, сообщила пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов.

По данным ведомства, этот документ закрепляет сотрудничество в области трансфера зеленых технологий, внедрения устойчивых решений и реализации пилотных инициатив.

Так, китайская компания Lihero выразила готовность к сотрудничеству по проекту OzenM, который представляет собой интеллектуальную платформу экологического мониторинга, предназначенную для установки на гидропостах. По информации Минэкологии, в ближайшее время стороны планируют обсудить возможности интеграции технологии в более чем 1 тыс. гидропостов в Казахстане.

Кроме того, на инвестиционном форуме была представлена концепция проекта экодеревни, ориентированного на строительство 100 автономных экологических поселений по стандартам BREED и LEED.

«Предварительное соглашение на сумму $600 млн с китайскими инвесторами охватывает 600 гектаров земли в живописных регионах Казахстана. Экодеревни будут полностью энергонезависимыми — с солнечными батареями, системами сбора дождевой воды, тепличным хозяйством и возможностью пассивного дохода для жителей», - отметили в министерстве.

Этот проект позволит обеспечить устойчивую, экологичную и безопасную альтернативу городскому образу жизни с чистым воздухом и защитой от энергетических перебоев.

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