Круглосуточный режим пунктов пропуска «Нур Жолы» и «Хоргос» продлен до конца июня 2026 года

На прошлой неделе казахстанская делегация во главе с председателем комитета госдоходов министерства финансов Жандосом Дуйсембиевым провела в Китае переговоры для решения проблем больших очередей на границе. Как сообщила пресс-служба КГД, главы делегаций обеих стран посетили как казахстанскую, так и китайскую часть пунктов пропуска, осмотрели инфраструктуру, включая «Нур Жолы» и «Хоргос», и после инспектирования были приняты конкретные совместные решения.

Так, круглосуточный режим работы пунктов пропуска «Нур Жолы» и «Хоргос» будет продлен до 30 июня 2026 года, а китайская сторона увеличит прием казахстанского автотранспорта. Сейчас через пункт пропуска «Нур Жолы» уже принимают до 650 единиц автотранспорта в день, с 1 июля этот показатель составит 750 единиц автотранспорта, а в сентябре китайская сторона будет принимать до 1 тыс. автотранспортных средств в сутки.

Кроме того, в июне через пункт пропуска «Калжат» будет проходить до 300 автотранспортных средств в день. Сейчас этот показатель – 250.

Планируется оптимизация распределения транспортных потоков через МЦПС «Хоргос, что разгрузит пункт пропуска «Нур Жолы» и обеспечит более равномерное распределение транспортных потоков, и расширение количества полос движения и пограничного моста на переходе пунктов пропуска «Нур Жолы» – «Хоргос» обеими сторонами.

Также достигнута договоренность запустить дополнительный мобильный инспекционно-досмотровый комплекс на пункте пропуска «Дулаты» (КНР) до конца мая и установить стационарный инспекционно-досмотровый комплекс на пункте пропуска «Хоргос» (КНР) до конца сентября.

Согласовано взаимное признание рентгеновских изображений с досмотровых комплексов, что позволит сократить время на повторные проверки и ускорит пересечение границы, и проведение ежемесячных заседаний на уровне приграничных таможенных служб и ежеквартальных встреч координаторов казахстанско-китайских таможенных органов.