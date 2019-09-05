Управление по вопросам цифровизации создадут в акимате Алматы

Оно займется полной автоматизацией востребованных госуслуг
В акимате Алматы появится новая структура – управление по вопросам цифровизации, одной из задач которого будет полная автоматизация востребованных госуслуг до конца следующего года. На сегодняшний день уже автоматизировано 80% госуслуг. Об этом на заседании актива города по реализации послания главы государства сообщил аким Бакытжан Сагинтаев.
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