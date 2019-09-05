Оно займется полной автоматизацией востребованных госуслуг
  • 211
Управление по вопросам цифровизации создадут в акимате Алматы
фото Жанары Каримовой

В акимате Алматы появится новая структура – управление по вопросам цифровизации, одной из задач которого будет полная автоматизация востребованных госуслуг до конца следующего года. На сегодняшний день уже автоматизировано 80% госуслуг. Об этом на заседании актива города по реализации послания главы государства сообщил аким Бакытжан Сагинтаев.

«По моему поручению в акимате создается отдельное управление по вопросам цифровизации. Его задачи – обеспечить внедрение новых проектов умного города, завершить автоматизацию государственных услуг, создать условия для ежегодного опережающего роста ИТ-сектора в Алматы», - цитирует Сагинтаева пресс-служба акимата.

По информации акимата, сегодня в Алматы самый высокий в стране уровень цифровой грамотности - 82,6%.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Токаев обсудил перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере с президентом «Лукойла»
Новости
Токаев поручил до конца года завершить строительство нефтепровода «Кенкияк-Кумколь»
Новости
Мирзагалиев назвал главные экологические проблемы от деятельности нефтегазовых компаний
Loading...
Просматриваемые
Новости
Посол КНР в Казахстане прокомментировал митинги против китайской экспансии
Новости
В Алматы начался марш за конституционную реформу
Новости
Недовольные экономической экспансией Китая жители Алматы и столицы вышли на акции протеста
Новости
В Казахстане усилят роль казахского языка как государственного
Новости
Казахстанцы могут получить право использования части пенсионных накоплений до выхода на пенсию
Новости
В Алматы появятся новые места для проведения санкционированных митингов