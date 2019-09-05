Токаев поручил разработать программу геологической разведки

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству до 1 марта 2020 года разработать программу геологической разведки с учетом долгосрочного прогноза спроса на минерально-сырьевые ресурсы в мире, сообщает Акорда в Twitter.

«На долю отечественных компаний приходится только пятая часть геофизических и геологических работ. Поручаю правительству разработать до 1 марта 2020 года программу геологической разведки с учетом долгосрочного прогноза спроса на минерально-сырьевые ресурсы в мире», - сказал Токаев в ходе расширенного совещания по вопросам развития нефтегазовой отрасли в Атырау.

Он отметил, что нефть поставляется на внутренний рынок в основном за счет месторождений Актюбинской и Кызылординской областей, и «существует риск снижения нефтеперерабатывающих заводов».

«Правительству необходимо внести конкретные предложения по эффективному использованию ресурса. Увеличивая добычу нефти и газа, мы должны создавать современный нефтесервисный кластер. Развитие нефтесервиса даст толчок развитию отечественного МСБ, созданию квалифицированных и продуктивных рабочих мест, локализации производств с высокой добавленной стоимостью», - подчеркнул Токаев.

Также он добавил, что «для расширения финансирования отечественных нефтесервисных компаний важно предусмотреть возможность получения ими кредитов в банках либо банковской гарантии «под контракты» при наличии гарантированных подрядов».

«Нацбанку следует обратить внимание на этот вопрос», - сказал президент.

Вместе с тем он считает, что в нефтегазовые проекты следует привлекать отечественных специалистов, «особенно на высокие и ключевые посты».

«Правительству совместно с недропользователями следует обеспечить качественную подготовку кадров», - поручил Токаев.

В свою очередь министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил, что геологи Казахстана выявили более десятка осадочных бассейнов, где, по прогнозу, можно добыть порядка 130 млрд тонн условного топлива.

«Необходимо уже сейчас активизировать геологоразведку, так как между открытием и запуском нового месторождения проходит не менее 15 лет. В Казахстане имеются значительные перспективы для новых открытий. Геологами выделено 15 осадочных бассейнов с прогнозными ресурсами условного топлива порядка 130 млрд тонн», - цитирует Миразагалиева пресс-служба министерства.

При этом он уточнил, что Минэкологии, Минэнерго и «КазМунайГаз» приступили к разработке программы геологической разведки на 2021-2025 годы.

«В программе будут указаны площади перспективных участков и необходимые финансовые ресурсы. Будет разработан комплекс мер по совершенствованию законодательства и предоставлению налоговых льгот для привлечения инвестиций», - рассказал Мирзагалиев, добавив, что в разрабатываемом документе особое внимание будет уделено развитию геологической науки с упором на научном сопровождении региональных поисковых и разведочных работ.

Кроме того, в процесс исследований будет привлечен Институт геологических наук им. К.Сатпаева.

«В связи с этим, предлагается определить его национальным оператором по геологической науке», - отметил министр.

Он также призвал в ходе совещания недропользователей поддержать отечественную науку и максимально размещать заказы на научные исследования в Казахстане. По мнению министра, это позволит укрепить материально-техническую базу НИИ и привлечь молодежь в науку.