Мирзагалиев назвал главные экологические проблемы от деятельности нефтегазовых компаний

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев в ходе совещания по развитию нефтегазового сектора в Атырау озвучил ключевые экологические проблемы в республике от деятельности нефтегазовых компаний, сообщила пресс-служба ведомства.

Одна из ключевых экологических проблем – это скопление значительного количества нефтяных отходов в Мангистауской области. Как отметил Мирзагалиев, «эта проблема не решалась десятилетиями».

«Буквально 3 недели назад между министерством и «Казмунайгаз «подписан меморандум, в соответствии с которым «КазМунайГаз» обязуется переработать отходы до 2023 года», - напомнил глава Минэкологии.

Вторая задача, которая стоит перед министерством, - это недопущение загрязнения месторождения подземных вод Кокжиде.

«Месторождение Кокжиде уникально и способно покрывать потребность населения западного региона. Запасы воды были утверждены еще в 1983 году в объеме 196 тыс. кубометров воды в сутки. В настоящее время в пределах месторождения ведут интенсивные работы восьми недропользователей углеводородного сырья. Имеются риски загрязнения уникального источника питьевой воды», - проинформировал министр.

В этой связи правительством выделены средства на изучение Кокжиде. В течение трех лет, по информации Мирзагалиева, будет проведена переоценка запасов подземных вод, уточнены контуры месторождения и оценена реальная экологическая нагрузка. Кроме этого, министерство усилит контроль и мониторинг за нефтяными операциями.

Еще одна экологическая задача – внедрение оборотного водоснабжения. Как сообщил министр, «средний уровень оборотного водоснабжения по нефтяным компаниям составляет 30-40%».

«Мы ставим цель довести показатель до 70% к 2025 году», - уточнил он.

В целом для решения этих и других экологических вопросов разрабатывается принципиально новый Экологический кодекс, напомнил Мирзагалиев.

«На сегодняшний день ведётся его активное обсуждение с общественностью. Ожидаем, что в конце года он поступит в парламент», - резюмировал министр.