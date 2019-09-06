В ОСДП сменился председатель

Ермурата Бапи исключили из Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП). Это случилось на съезде партии, сообщает «Азаттык» . Пост председателя ОСДП, который с апреля этого года занимал журналист и общественный деятель Бапи, занял Асхат Рахимжанов.

Сообщается, что Бапи подвергся критике за поездку в Париж в конце мая этого года, во время которой он встретился с бывшим премьер-министром Казахстана Акежаном Кажегельдиным и бывшим акимом Атырауской области Бергеем Рыскалиевым. Участники съезда, по информации «Азаттыка», заявили, что Бапи не согласовал эту поездку с однопартийцами. Кроме того, они усомнились в том, что Бапи может привлечь в партию, долгие годы позиционирующую себя как единственную оппозиционную в стране, новых членов.

Бапи согласился покинуть партию, заявив при этом, что в ней происходит раскол. Его поддержали некоторые однопартийцы.

В преддверии последних президентских выборов партия планировала выдвинуть в качестве своего кандидата того же Бапи, но затем ОСДП отказалась от участия в выборах. «Мы считаем, что в стране в очередной раз запущен в действие механизм так называемых «досрочных» президентских «выборов без выборов». Это будет означать предельную мобилизацию административного ресурса, тотальные фальсификации и другие нарушения выборного законодательства», - говорится в резолюции 14-го съезда партии.