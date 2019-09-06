Два вертолета привлекут к тушению пожара на рынке в Алматы

Для тушения крупного пожара на рынке «Мизам» в Алматы привлекут два вертолета, сообщили в КЧС.

«Для тушения пожара будут привлечены два вертолета: Ка-32 «Казавиаспаса» КЧС МВД и Ми-8 службы спасения Алматы. На данный момент воздушные суда готовятся ко взлету», - сообщили в комитете.

Как сообщалось, сегодня в 13:45 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре на территории рынка «Мизам». Возгорание произошло в отдельно стоящем складе по хранению металлопластиковых изделий. Есть угроза распространения огня на близ расположенные складские помещения.

Между тем в ДЧС сообщают, что сообщение о пожаре поступило в 13:38. При этом горит открытым пламенем одноэтажный склад в Алатауском районе, Северное кольцо шоссе 78/1. Склад находится между рынками.

В настоящее время на месте задействованы 64 сотрудника личного состава и 20 единиц техники ДЧС города, 45 сотрудников и 13 единиц техники департамента полиции, 4 поливомоечные машины «Алматы Тазалык», 15 водовозов.

«Не имеет отношения к рынку «Мизам», между рынками отдельная территория складов оптового хранения. Горят тюкованные мешкотары, сохраняется угроза распространения на склад с южной стороны, поэтому высокая температура, пока определить площадь не удается», - отметили в ДЧС.