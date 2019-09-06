Токаев назвал настоящими героями участников ликвидации ЧП в Арыси

«Трагедия в Арыси коснулась тысячи местных семей, в одночасье оставшихся без крова. От разрыва сотен боеприпасов было повреждено 90% зданий и жилых домов. Оперативность и решительные действия наших военных и сотрудников правоохранительных органов позволили начать работы по эвакуации и временному размещению населения уже с первых минут. Среди нас находятся настоящее герои, которых в тот момент не остановила даже угроза новых взрывов», - сказал Токаев в ходе церемонии награждения участников восстановления города Арысь.

Он отметил, что в восстановительных работах были задействованы около 10 тыс. человек, 250 компаний, 300 единиц спецтехники.

«В настоящее время работы завершены на 97% объектов», - сообщил Токаев.