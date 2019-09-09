В Казахстане пересмотрят стандарты качества товаров

Стандарты качества товаров в Казахстане будут пересматриваться. Об этом, как сообщает «Казинформ» , заявил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов на заседании коллегии ведомства.

«В условиях международной трансформации экономики сфера внутренней торговли также требует существенных преобразований. Нам важно здесь акцентировать вопрос конкурентоспособности нашей продукции. Здесь работа будет проводиться в рамках и реализации поручений президента Касым-Жомарта Токаева в рамках его предвыборной платформы, там четко сказано о насыщении рынка качественной, конкурентоспособной отечественной продукцией, и самое главное – безопасной», - сказал Султанов.

Он добавил, что на сегодняшний день уже наработан «пул международных стандартов» для того, чтобы пересмотреть перечень существующих стандартов в стране.

«Сегодня мы должны пересмотреть их в сторону качества и конкурентоспособности продукции. Здесь будут также такие новые направления как создание сети торгово-распределительных центров, это так называемый продуктопровод. Одной из ключевых направлений нашего министерства будет развитие электронной торговли, здесь мы тоже большую работу проводим», - отметил Султанов.