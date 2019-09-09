Нацбанк может переехать в столицу уже в следующем году

«Обсуждение этой темы идет уже много лет. Были разные планы, выходили соответствующие решения главы государства, в которых были фиксированные сроки по переезду Национального банка в столицу. Я хотел бы заверить, что в процессе реорганизации Национального банка и выделении из него самостоятельного центрального государственного института, непосредственного подчиненного президенту – агентства по регулированию и развитию финансового рынка, подразумевает, что агентство будет размещаться в Алматы. Для финансовых институтов ближе и роднее исторически является регулятор, который отвечает за его развитие. Я уверен, что статус финансового центра Алматы не потеряется», - сказал Досаев на брифинге в Алматы в понедельник.

При этом отметил, что «многие дочерние организации Национального банка остаются в Алматы».

«Я считаю, что, наоборот, будет новый толчок для развития Алматы, также выстроятся более необходимые, коммуникативные и лучшие условия для Национального банка для реализации денежно-кредитной политики. Конечно, эксперты привели в пример несколько стран, где Центральный банк не находится в столице, вы можете посмотреть, что более чем в 90% в Евросоюзе все Центральные банки находятся в столицах. Это нормальное явление», - сказал Досаев, добавив, что внимание регулятора к Алматы как к финансовому центру не уменьшится – здесь будет открыто постоянное его представительство на высоком уровне.

Говоря о сроках переезда Нацбанка в столицу, Досаев выразил мнение, что «в преддверии 30-летия Независимости, которое будет через 2 года, Национальный банк должен быть в столице, как положено».

«Необходимый переходный этап состоялся. С этим тоже Национальный банк не спешит, по мере готовности мы в следующем году, наверное, переедем в нашу столицу», - сказал он.

Напомним, что новое агентство по регулированию и развитию финансовых рынков будет размещаться в Алматы. В этой связи Досаев заявлял о планах Национального банка передислоцировать свой головной офис в столицу.