В департаменте контроля качества и безопасности услуг считают, что поводов для паники
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В столице двое детей заразились менингитом в детском саду
ФОТО АЙСУЛУ ТОЙШИБЕКОВОЙ

В столичном детском саду «Кайнар» двое детей заразились вирусным менингитом. Оба случая были зарегистрированы 7 сентября, сообщает Sputnik Казахстан.

Сейчас в группе введен запрет на прием и перевод детей в другую группу, а также на участие в массовых мероприятиях, сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.

«Организовано медицинское наблюдение за контактными детьми на протяжении двух недель. Ситуация под контролем департамента, оснований для паники и ажиотажа нет. При вирусном менингите важно не заниматься самолечением и при первых симптомах обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать осложнений», - отметил руководитель департамента Садвакас Байгабулов.

Также медики предупреждают, что с началом учебного года в столице ожидается сезонный подъем заболеваемости вирусным (серозным) менингитом включительно до ноября.

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