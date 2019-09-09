В столице двое детей заразились менингитом в детском саду

Сейчас в группе введен запрет на прием и перевод детей в другую группу, а также на участие в массовых мероприятиях, сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.

«Организовано медицинское наблюдение за контактными детьми на протяжении двух недель. Ситуация под контролем департамента, оснований для паники и ажиотажа нет. При вирусном менингите важно не заниматься самолечением и при первых симптомах обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать осложнений», - отметил руководитель департамента Садвакас Байгабулов.

Также медики предупреждают, что с началом учебного года в столице ожидается сезонный подъем заболеваемости вирусным (серозным) менингитом включительно до ноября.