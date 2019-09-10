Катар обвинил Саудовскую Аравию в нарушении международного права и продолжении дискриминации его подданных спустя более 2 лет с момента установления блокады эмирата, сообщает РИА Новости .

«Поведение королевства Саудовской Аравии, которое основывается на отказе, не изменилось даже спустя три года с начала кризиса, который разорвал социальные связи в Заливе. Эр-Рияд продолжает нарушать международное право и постоянно проводит дискриминационную политику в отношении Катара», - говорится в заявлении катарского МИД.

Внешнеполитическое ведомство призвало Саудовскую Аравию сотрудничать с Кувейтом, взявшим на себя роль посредника в конфликте между странами региона, чтобы прекратить противостояние и снять блокаду, наложенную на Катар его соседями.

В июне 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет обвинили Катар в поддержке терроризма. Страны разорвали с ним дипотношения, прекратили всякое сообщение и установили экономическую блокаду. Однако Катар воспользовался блокадой как возможностью.