Катар воспользовался блокадой как возможностью

Два года назад четыре соседа Катара объявили ему экономическую и дипломатическую блокаду, которая должна была резко ослабить страну, но неожиданно сделала сильнее. Vласть рассказывает, как полуостров чувствует себя спустя два года после начала блокады.

Начало блокады

5 июня 2017 года Королевство Саудовская Аравия (КСА), Египет, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отозвали своих послов из Дохи, закрыли единственную сухопутную границу Катара, запретили катарским самолетам залетать в свое воздушное пространство, а кораблям – заходить в порты. Блокада произошла после обвинения эмирата в поддержке террористов, вмешательстве во внутренние дела арабских стран и связях с Ираном. В Дохе все обвинения отрицали, считая, что виновата независимая внешняя политика Катара.

Список из 13 требований, включая закрытие «Аль-Джазиры» (критикующей действия КСА), снижение уровня дипломатических отношений с Ираном и закрытие турецкой военной базы, которая в настоящее время строится в Катаре, был представлен странами-блокадниками в качестве ультиматума к примирению и решительно отвергнут Дохой.

Блокада 2017 года – не первый случай, когда Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн пытаются разорвать дипломатические отношения с Катаром. В 2014 году те же три государства отозвали своих послов из Дохи на девять месяцев, обвинив Катар в разработке собственной, отдельной региональной и внешней политики. Тогда конфликт удалось уладить, но урок пошел правительству Катара на пользу, и на случай подобных событий создали продовольственный госрезерв, который очень пригодился в июне 2017 года.

Последствия для эмирата

Несмотря на бойкот и блокаду эмират не только выстоял, но и, как считают многие эксперты, стал сильнее. Доклад МВФ указал на улучшение экономических показателей Катара в 2018 году. «Реальный рост ВВП оценивается в 2,2 процента по сравнению с 1,6 процента в 2017 году», – говорилось в нем.

Катар, который раньше полагался на импорт 90 процентов своего продовольствия, многое сделал для противостояния блокаде. Были внедрены программы устойчивого обеспечения товарами, например, запущены первая молочная и мясная фермы, активизированы торговые отношения с Турцией и Ираном. Общее количество заводов, в том числе существующих и строящихся, увеличилось на 23% с 2016 года. Так катарцы достигли самообеспеченности во многих секторах, в которых традиционно зависели от поставок из соседних стран. Сегодня у катарских потребителей больше выбора с лучшим качеством и более доступными ценами, чем два года назад.

Так считают и местные жители. Большинство понимает, что речь фактически идет об их независимости, а потому поддерживает жесткую позицию правительства. Многие катарцы даже призывали объявить 5 июня национальным праздником.

«В конечном счете, чтобы выжить, катарцам нужно просто откачать больше газа. Газовые деньги могут поддержать все», – комментировал Майкл Стивенс, исследователь по Ближнему Востоку в Королевском Объединенном институте оборонных исследований.

Перемирие

По мнению аналитиков, заинтересованность сторон в примирении невелика.

Джорджио Кафьеро, основатель Gulf State Analytics, заявил, что нет никаких оснований полагать, что кризис в Персидском заливе закончится в обозримом будущем. «Это в основном связано с тем, что с точки зрения всех сторон, вовлеченных в кризис, затраты на примирение кажутся выше, чем расходы на сохранение текущего положения дел с расколом ССЗ», – сказал он.

Глава МИД Катара Мохаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани в годовщину установления блокады заявил, что Катар стал сильнее, чем год назад, и подчеркнул, что Доха открыта для диалога. Блокада, уверены в МИД Катара, вредит арабскому миру и идет на пользу лишь его противникам. Несмотря на это, Катар всегда был активным сторонником мира и поддерживал решение разногласий путем диалога и посредничества. Это качество помогает Катару и теперь: «Дипломатические и экономические инициативы являются частью нового Катара, который более тесно взаимодействует с миром за пределами Персидского залива», – прокомментировал Акбер Хан, старший директор катарского инвестиционного фонда Аль-Райан.

Действительно, Доха в последнее время резко сократила связи с экстремистскими группами в Сирии, чем подняла свой авторитет на международной арене. Катар усердно работает, чтобы показать, что его экономика открыта для бизнеса. Да и вопрос о том, поддерживает ли Катар терроризм, больше не стоит в повестке – его заметно перекрыли беды Саудовской Аравии после убийства журналиста Джамаля Хакоджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагим аль-Ассаф же заявил, что его страна «ищет решение» двухлетней блокаде Катара, и примирение возможно, если Доха вернется на «правильный путь».