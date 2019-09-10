Британский парламент отклонил предложение Джонсона о досрочных выборах

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону второй раз не удалось получить одобрение парламента провести внеочередные выборы, пишет РБК . Несмотря на то, что инициативу премьера поддержали 293 депутатов палаты общин, а против выступили только 46, согласно законодательству для проведения внеочередных выборов правительству нужна поддержка двух третей палаты общин, или же 434 человек.

Джонсон заявил, что оппозиция вынуждает его отправиться на важные переговоры без возможности покинуть их. Он объявил, что палата прекращает свою работу до 14 октября.

«Они хотят отложить Brexit, но опять же, не обращаясь к тем, кто голосовал за это. Надеюсь, оппозиция использует это время, чтобы поразмыслить. Между тем, правительство будет вести переговоры о сделке», - сказал он.

Борис Джонсон ранее уже попросил королеву Великобритании Елизавету II приостановить текущую сессию парламента до середины октября. Но перед началом внеочередных каникул депутаты смогли изменить повестку заседаний и запретить «жесткий» сценарий Brexit. В ответ Джонсон призвал провести внеочередные выборы. В первый раз эту идею отвергли 4 сентября.

В понедельник королева Великобритании Елизавета II одобрила закон, обязывающий премьер-министра просить о трехмесячной отсрочке Brexit в случае, если до 19 октября парламент не одобрит условия выхода из ЕС. Ранее Джонсон неоднократно заявлял, что страна выйдет из Евросоюза 31 октября вне зависимости от обстоятельств.