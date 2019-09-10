Токаеву доложили о предварительных итогах оценки бюджета на 2020-2022 годы

Также Годунова рассказала о предложении счетного комитета правительству предусмотреть более эффективное использование 583 млрд тенге, из которых 283 млрд тенге – в 2020 году.

По итогам встречи Токаев дал ряд конкретных поручений.

Министр национальной экономики страны Руслан Даленов ранее сообщал, что на основе макроэкономического прогноза разработан прогноз бюджетных параметров и Национального фонда на 2020-2022 годы. Так, доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) по прогнозам составят в 2020 году 8 трлн тенге, в 2021 году - 8,6 трлн тенге, в 2022 году - 9,4 трлн тенге. Дефицит бюджета в 2020 году предлагается определить на уровне 2,1% к ВВП с последующим снижением в 2021 году - до 1,5% к ВВП и в 2022 году - до 1% к ВВП. Ненефтяной дефицит в 2020 году снизится до 7% к ВВП (в 2019 году - 8,5% к ВВП) с последующим снижением до 5,1% к ВВП в 2022 году. С учетом указанных параметров расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2020 году в объеме 12,7 трлн тенге, в 2021 году – 13,2 трлн тенге, в 2022 году – 13,6 трлн тенге.