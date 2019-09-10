Токаеву доложили о предварительных итогах оценки бюджета на 2020-2022 годы

Годунова рассказала о предложении правительству эффективно использовать почти 600 млрд тенге
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову, сообщила Акорда. Она доложила президенту о предварительных итогах оценки проекта республиканского бюджета на 2020-2022 годы.
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