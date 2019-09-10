Джек Ма ушел с поста главы Alibaba

По информации агентства Bloomberg, Чжан станет первым человеком после соучредителя Джека Ма, который будет занимать обе должности одновременно. При этом за Ма останется место в совете директоров.

В сентябре 2018 года Джек Ма в письме своим коллегам сообщил, что намерен проработать на своей должности еще год, чтобы обеспечить «гладкий и успешный переход». После этого бизнесмен останется в составе совета директоров Alibaba и продолжит следить за ее управлением как минимум до 2020 года.

Джек Ма открыл Alibaba в 1999 году в городе Ханчжоу и превратил ее в крупнейшую в мире компанию, занимающуюся электронной коммерцией и цифровыми платежами. В 2018 году состояние бизнесмена оценивалось в $30 млрд, он входит в тройку самых богатых людей в материковом Китае.

На протяжении последнего года он передавал свои полномочия Дэниэлу Чжану.

Агентство Bloomberg отмечает, что если Джек Ма – всемирно известная фигура, то 47-летний Дэниэл Чжан – в Китае в основном неизвестен. При этом он в течение нескольких месяцев работал над «секретным планом»: Чжан хотел запустить стартап внутри гиганта электронной коммерции, который бы объединял продуктовый магазин, ресторан и приложение для доставки, используя робототехнику и распознавание лиц для ускорения логистики и оплаты. Этот проект Freshippo стал основной частью концепции Чжана для будущего Alibaba с 150 магазинами в 17 городах Китая. Тем не менее, отмечает Bloomberg, Чжан столь же радикален, как его предшественник. Он говорит, что Alibaba обладает уникальными возможностями для объединения онлайн и офлайн-мира в продуктовых магазинах и за его пределами, и десятки его новых инициатив ведут Alibaba в такие сферы, как финансы, здравоохранение, кино и музыка.