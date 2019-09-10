Возглавлять компанию теперь будет Дэниэл Чжан
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Джек Ма ушел с поста главы Alibaba
ФОТО EPA-EFE

Основатель Alibaba Джек Ма ушел с поста председателя совета директоров компании. Возглавлять ее теперь будет генеральный директор Дэниэл Чжан, пишет РБК.

По информации агентства Bloomberg, Чжан станет первым человеком после соучредителя Джека Ма, который будет занимать обе должности одновременно. При этом за Ма останется место в совете директоров.

В сентябре 2018 года Джек Ма в письме своим коллегам сообщил, что намерен проработать на своей должности еще год, чтобы обеспечить «гладкий и успешный переход». После этого бизнесмен останется в составе совета директоров Alibaba и продолжит следить за ее управлением как минимум до 2020 года.

Джек Ма открыл Alibaba в 1999 году в городе Ханчжоу и превратил ее в крупнейшую в мире компанию, занимающуюся электронной коммерцией и цифровыми платежами. В 2018 году состояние бизнесмена оценивалось в $30 млрд, он входит в тройку самых богатых людей в материковом Китае.

На протяжении последнего года он передавал свои полномочия Дэниэлу Чжану.

Агентство Bloomberg отмечает, что если Джек Ма – всемирно известная фигура, то 47-летний Дэниэл Чжан – в Китае в основном неизвестен. При этом он в течение нескольких месяцев работал над «секретным планом»: Чжан хотел запустить стартап внутри гиганта электронной коммерции, который бы объединял продуктовый магазин, ресторан и приложение для доставки, используя робототехнику и распознавание лиц для ускорения логистики и оплаты. Этот проект Freshippo стал основной частью концепции Чжана для будущего Alibaba с 150 магазинами в 17 городах Китая. Тем не менее, отмечает Bloomberg, Чжан столь же радикален, как его предшественник. Он говорит, что Alibaba обладает уникальными возможностями для объединения онлайн и офлайн-мира в продуктовых магазинах и за его пределами, и десятки его новых инициатив ведут Alibaba в такие сферы, как финансы, здравоохранение, кино и музыка.

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