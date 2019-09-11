В Казахстане за изнасилование детей хотят ввести пожизненное заключение

Проект закона, который предусматривает ужесточение ответственности за отдельные виды преступлений, предусматривает пожизненное заключение или не менее 20 лет лишения свободы за сексуальное насилие в отношении малолетних, сообщил в среду заместитель генерального прокурора Казахстана Мурат Ахметжанов.

«Подготовлен законопроект по дальнейшему совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального кодексов, туда вошли поправки по ужесточению ответственности за отдельные виды умышленных тяжких и особо тяжких преступлений», - сказал Ахметжанов на брифинге по разработке законопроекта об усилении ответственности за тяжкие преступления в рамках поручения президента.

Он отметил, что усиливается ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности: изнасилования и совершение насильственных действий сексуального характера даже без отягчающих обстоятельств будут относиться к категории тяжких преступлений.

«Ужесточается ответственность за все насильственные действия сексуального характера в отношении детей, появится отдельный квалифицирующий признак – совершение преступления при выполнении служебных обязанностей, который предусматривает более строгую ответственность. Совершение сексуального насилия в отношении малолетнего теперь предусматривает пожизненное или не менее 20 лет лишения свободы», - сказал Ахметжанов.

Он сообщил, что вводится ответственность за укрывательство по фактам совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также о недонесении по тяжким фактам педофилии.

«Это будет тяжким преступлением с максимальным сроком назначения до 6 лет лишения свободы. То есть уголовное наказания грозит сотрудникам и руководству специализированных детских учреждений, которые скрывают факты сексуального насилия над детьми в собственных стенах. Такая же ответственность предусматривается и в отношении родителей и опекунов», - сообщил Ахметжанов.