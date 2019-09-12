Джек Ма готов делиться с Казахстаном своим опытом
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Токаев обсудил с основателем Alibaba сотрудничество в сфере электронной коммерции
Фото Акорды

Касым-Жомарт Токаев в городе Ханчжоу встретился с основателем компании Alibaba Group Джеком Ма. Они обменялись мнениями по актуальным вопросам мировой экономики, перспективам развития предпринимательства и электронной коммерции, сообщила Акорда.

Токаев поздравил Ма с 20-летием со дня основания компании, отметив, что в стратегическом партнерстве Казахстана и Китая важную роль приобретают контакты в сфере современных технологий.

«Я высоко ценю ваше желание оказать поддержку Казахстану. У нас есть стратегическая договоренность о том, что сотрудничество между Китаем и Казахстаном в сфере цифровой экономике будет развиваться, и мы заинтересованы в вашем участии», - сказал глава государства.

В свою очередь Джек Ма подтвердил готовность делиться своим опытом с казахстанцами.

Председатель совета директоров компании Alibaba Group Чжан Юн рассказал Токаеву о деятельности глобального лидера интернет-торговли, о планах на будущее и новых трендах электронной коммерции.

Также в Ханчжоу глава государства посетил офис компании Hikvision, являющуюся ведущим мировым поставщиком инновационных продуктов. Председатель правления компании Чэнь Цзуннянь рассказал Токаеву о деятельности Hikvision, а также ознакомил с ходом реализации коммерческих проектов, осуществляемых в Центральной Азии. Кроме этого, президенту Казахстана показали разработки компании в сфере робототехники, обработки больших данных, искусственного интеллекта и других современных технологий.

После этого глава государства посетил культурные достопримечательности Ханчжоу.

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