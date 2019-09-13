В Ленгере 8 школьников госпитализированы с отравлением неизвестным веществом

В школе-лицее №7 города Ленгер Туркестанской области ученик 10 класса распылил в фойе во время перемены неизвестное вещество. В результате 8 школьников госпитализированы с отравлением, двое из них находятся в реанимации, сообщает «Радио Азаттык» .

По информации управления образования области, это произошло накануне примерно в 11 утра. В результате с признаками отравления в районную больницу были доставлены 23 ученика, двое учителей и еще один сотрудник школы.

«Многие из пострадавших после оказания первичной медицинской помощи отпущены домой. 8 учеников оставлены в больнице для дальнейшего лечения. Двое из них находятся в отделении реанимации», - говорится в сообщении управления.

Областное управление здравоохранения информацию о госпитализации учеников подтвердило.

По данному факту в школе начата проверка.