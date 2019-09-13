В Ленгере 8 школьников госпитализированы с отравлением неизвестным веществом

В школе-лицее №7 города Ленгер Туркестанской области ученик
10 класса распылил в фойе во время перемены неизвестное вещество. В результате
8 школьников госпитализированы с отравлением, двое из них находятся в
реанимации, сообщает «Радио Азаттык».
По информации управления образования области, это произошло накануне примерно в 11 утра. В результате с признаками отравления в районную больницу были доставлены 23 ученика, двое учителей и еще один сотрудник школы.
«Многие из пострадавших после оказания первичной медицинской помощи отпущены домой. 8 учеников оставлены в больнице для дальнейшего лечения. Двое из них находятся в отделении реанимации», - говорится в сообщении управления.
Областное управление здравоохранения информацию о госпитализации учеников подтвердило.
По данному факту в школе начата проверка.
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